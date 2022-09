Meloni trionfa e all’estero si convertono | ‘pronti a lavorare col nuovo governo’ | con forte diffidenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Di solito, accade che, in barba alle deprecate ingerenze, che sono tali solo se le fanno gli altri, durante la campagna elettorale e fino alla vigilia del voto, i nostri partner internazionali, l’Ue, la Nato, cioè gli Usa, preoccupati a prescindere dal cambiamento, segnalano i rischi del populismo, degli euroscettici e magari pure dai putiniani al governo. Poi, quando s’è votato, tutti si, almeno nel breve termine, alla real politik dell’omaggio alpotente nel rispetto della volontà popolare (e nell’attesa di vederne le prime mosse, se davvero il lupo è brutto come lo si dipinge). E scrosciano le dichiarazioni di disponibilità acon ilgoverno, fermo restando che l’ultimo era il migliore che ci sia mai stato. L’Ue, poi, si era portata avanti, per trarsi fuori da potenziali sabbie mobili: ...