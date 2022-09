(Di lunedì 26 settembre 2022) La tensione è tornata a salire stamani nel centro didurantetradell'riuniti per protestare contro l'élite al potere, i cui rappresentanti in parlamento si ...

Agenzia ANSA

La tensione è tornata a salire stamani nel centro di Beirut durantetra forze dell'ordine e manifestanti riuniti per protestare contro l'élite al potere, i cui ...della storia del. (......pronta ad attivare un giacimento di gas offshore vicino al confine marittimo conteso con il. ... Alcuni media libici sostengono che anche i turchi avrebbero recitato un ruolo neglidel 27 ... Libano: scontri tra forze ordine e manifestanti a Beirut La tensione è tornata a salire stamani nel centro di Beirut durante scontri tra forze dell'ordine e manifestanti riuniti per protestare contro l'élite al potere, i cui rappresentanti in parlamento si ...Mentre Teheran invia carburante in Libano, dopo aver rifornito Hezbollah, la Turchia membro Nato partecipa allo SCO summit ...