Letta: “Pd farà opposizione dura e intransigente”. Nei prossimi mesi il Congresso, ma non si ricandida (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario Pd riconosce il successo della destra, critica Calenda e il terzo polo e annuncia un prossimo Congresso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario Pd riconosce il successo della destra, critica Calenda e il terzo polo e annuncia un prossimoL'articolo proviene da Firenze Post.

ilpost : Cosa farà Enrico Letta? - bottoni66 : @alesallusti ..intanto Letta ha detto che la sx farà una opposizione dura dura ; sempre detto non vogliono un'Itali… - CarloUlivi : RT @DanieleFarinel4: @erretti42 Guardiamo il lato positivo, mi ha fatto spisciare dal ridere quando ha affermato che il PD farà opposizione… - thelondonboys47 : RT @21fc1b31328d42f: Letta : “Se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere Draghi'. Nessuna m… - Carmela_oltre : RT @P_M_1960: Letta: la Meloni ha vinto perché Conte ha fatto cadere Draghi. Il Pd è prima forza di opposizione in parlamento e farà un’opp… -