L’esordiente Mazzocchi | «Quando vieni dal nulla e arrivi qui | è normale piangere»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Pasquale, napoletano che gioca nella Salernitana. ha esordito in Nazionale stasera nei minuti finali di Ungheria-Italia 0-2. Primo giocatore della Salernitana ad aver vestito la maglia dell’Italia. Ai microfoni della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni:dalfin qui, è. Immagino che stasera a casa tutti avranno pianto. Se mi guardo dietro, ho percorso una strada tutta in salita.da quartieri difficili, fai sempre fatica, sono molto felice di quello che sto vivendo. L’ambizione dev’essere sempre molto alta È una bella soddisfazione, questa maglia te la devi sempre meritare. Torno a Salerno, abbiamo una partita molto importante nel week-end. La magliala incornicio e ...

