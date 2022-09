Lega | lo sfogo di Salvini | “Al governo col Pd? Lo rifarei”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un inizio dell’esperienza Draghi al 23% e una fine con il 9% per la. “Brava Giorgia, chapeau!”, così commenta il dato il segretarioin conferenza stampa post votazioni. “Politicamente mi sembra sia stata premiata l’opposizione e Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione. Per la– elettorato e militanza – stare alcon Pd e Draghi per due anni non è stato semplice ed ha sicuramente allontanato parte degli elettori. Ma se mi chiedessero se lodirei di sì, perché con l’Italia chiusa a causa del Covid era giusto così”. FlopQueste le parole di Matteoche, come riferisce, “se sono andato a letto incazzato, mi sono svegliato carico e con il doppio dell’energia”. Un’arrabbiatura dovuta a quell’oggettivo calo di ...