tancredipalmeri : BOOM! CONTATTO ANTONIO CONTE-JUVENTUS! Terremoto alla Juve: Agnelli ha tolto la “protezione” ad Allegri. L’ultim… - sportli26181512 : Juve, contatto con Pulisic: la vere cifre dell’operazione: Pulisic e la Juve, un’idea che può prendere quota nei pr… - cmdotcom : #Juve, contatto con #Pulisic: la vere cifre dell’operazione - juve_magazine : TUTTOSPORT - Juventus, nessun contatto con altri allenatori: Allegri resta - junews24com : Allegri via dalla Juve? Ecco quali allenatori sono stati contattati: tutta la verità -

Calciomercato.com

Lasi porta in vantaggio nel primo tempo, l'Inter prova a reagire. La tensione, com'è giusto che sia, si taglia con il coltello. Tuttavia, c'è un momento in cui arriva alle stelle.in ...Allegri ©LaPresseProprio in relazione al centrocampo dellanelle scorse sessioni si è parlato ... Secondo quanto evidenziato da 'Relevo' ad oggi non c'è stato alcuntra Jorginho e il ... Juve, contatto con Pulisic: la vere cifre dell'operazione Massimo Mauro, ex Juve, ha parlato a Tuttosport di Vlahovic: «Certamente è un giocatore che è entrato in difficoltà, perché in ...Ecco il retroscena sul mancato "matrimonio" tra la Juventus e Roberto De Zerbi, neotecnico del Brighton: ecco cos'è successo ...