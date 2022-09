Il navigatore sbaglia e con l’auto finisce in un dirupo | donna salvata dai poliziotti di Formia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 settembre 2022)– Verso le ore 20.40 di sabato 24 settembre 2022, la Centrale Operativa del Commissariato diha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una, la quale era ruzzolata in uncon la propria autovettura. La malcapitata non era però in grado di comunicare la propria posizione, giacché proveniente da altro comune e poco pratica della zona. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, le poche – seppur preziosissime – informazioni fornite dalla, idel Commissariato sono riusciti a restringere il campo dove indirizzare le ricerche, più precisamente verso la Strada del Redentore. Le immediate ricerche, effettuate anche a piedi stante le impervie condizioni stradali, si sono concluse positivamente dopo meno di un’ora dalla chiamata, allorquando ...