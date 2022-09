Gli errori di Salvini fanno crollare la Lega. E ora si pensa al congresso (Di lunedì 26 settembre 2022) Il silenzio oltre il muro di periferia, in via Bellerio dove un tempo palpitava la forza popolana di Bossi, la dice lunga a notte ormai fonda. La Lega di Salvini sotto il 9 per cento in tutte le rilevazioni, l’asticella di salvezza del 10 (la deadline di cui nel partito si parlava) lontana, sono la cifra senza doppia cifra di una sconfitta che potrebbe scolorare in disfatta: si capirà presto. Per ora, nella notte elettorale di Milano, è chiara la parabola, la stella cadente. Per Matteo Salvini è una sconfitta pesantissima, senza vie di fuga e attenuanti. E proverà a spiegarla in conferenza stampa alle 11, all'indomani dei risultati. Dal 17 per cento dei “pieni poteri” del 2018 i voti si sono dimezzati. Dal 30 per cento delle Europee la catastrofe è sotto gli occhi di tutti. Non è soltanto essere stato surclassato come empatia, come ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Il silenzio oltre il muro di periferia, in via Bellerio dove un tempo palpitava la forza popolana di Bossi, la dice lunga a notte ormai fonda. Ladisotto il 9 per cento in tutte le rilevazioni, l’asticella di salvezza del 10 (la deadline di cui nel partito si parlava) lontana, sono la cifra senza doppia cifra di una sconfitta che potrebbe scolorare in disfatta: si capirà presto. Per ora, nella notte elettorale di Milano, è chiara la parabola, la stella cadente. Per Matteoè una sconfitta pesantissima, senza vie di fuga e attenuanti. E proverà a spiegarla in conferenza stampa alle 11, all'indomani dei risultati. Dal 17 per cento dei “pieni poteri” del 2018 i voti si sono dimezzati. Dal 30 per cento delle Europee la catastrofe è sotto gli occhi di tutti. Non è soltanto essere stato surclassato come empatia, come ...

