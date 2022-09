Giorgia Meloni lavora al governo e vuole il Viminale per FdI Partita presidenze | ipotesi Giorgetti alla Camera

4the1stt1me : RT @xattorneyx: La salita di Giorgia Meloni al governo è la dimostrazione che la storia si ripete e che l'uomo dalla storia non impara un c… - ECauz01 : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… - stevecounz : RT @xattorneyx: La salita di Giorgia Meloni al governo è la dimostrazione che la storia si ripete e che l'uomo dalla storia non impara un c… - noticentro11 : RT @Fredyandradea: Giorgia Meloni, nueva Primer ministro de Italia ???? - Dreamer55124292 : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… -

Nel dettaglio dei partiti delle due coalizioni: Fratelli d'Italia disarebbe tra il 22 e il 26%, la Lega di Matteo Salvini tra l'8,5 e il 12,5%, Forza Italia di Silvio Berlusconi tra ...- La leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio in pectore ha votato intorno alle 22.00 nel suo seggio in via Beata Vergine del Carmelo a ...Chiuse le urne e iniziato lo spoglio il dato sembra già tratto: il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. Giorgia Meloni è la vera vincitrice di questa tornata elettorale. I dati ...La vittoria elettorale di Giorgia Meloni trova spazio sulla stampa internazionale in tempo reale. "Terremoto politico", scrive El Pais. E la Cnn rosica ...