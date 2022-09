GF Vip 7, dopo la furiosa lite tra Luca e Elenoire viene fuori una clip che smaschera la Ferruzzi (Di lunedì 26 settembre 2022) dopo la lite che è avvenuta nella Casa del Grande Fratello tra Elenoire e Luca ieri sera, 24 settembre 2022, il web si è schierato dalla parte dell’ex tronista. Sostenendo il suo pensiero, poichè era abbastanza evidente e chiaro il suo comportamento nei confronti della showgirl. Ma ad accendere gli animi del popolo del web è stata sicuramente la clip che vede protagonista la Ferrucci in cucina che rivolgendosi ad alcune sue compagne di viaggio esclama “Adesso si va avanti almeno per tre puntate”. Molti sui social hanno dubitato della veridicità della showgirl. Che dire, Elenoire avrà forse approfittato della bontà d’animo di Luca per assicurarsi un posto nelle clip in prima serata? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022)lache è avvenuta nella Casa del Grande Fratello traieri sera, 24 settembre 2022, il web si è schierato dalla parte dell’ex tronista. Sostenendo il suo pensiero, poichè era abbastanza evidente e chiaro il suo comportamento nei confronti della showgirl. Ma ad accendere gli animi del popolo del web è stata sicuramente lache vede protagonista la Ferrucci in cucina che rivolgendosi ad alcune sue compagne di viaggio esclama “Adesso si va avanti almeno per tre puntate”. Molti sui social hanno dubitato della veridicità della showgirl. Che dire,avrà forse approfittato della bontà d’animo diper assicurarsi un posto nellein prima serata? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Orietta ...

giuseppeblan : RT @Federico_Lepori: Sto andando in aeroporto a salutare i 'VIP' che se ne vanno dopo la vittoria di FDI #ciaone! - mazziotta91 : @Libero_official C è la ritroveremo in rai purtroppo dopo tutta la fatica fatta per cacciarla! solidarietà a tutti… - IsaeChia : #GfVip 7, Charlie Gnocchi vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon non la prende bene: “Sei un’imbeci**e, non capis… - zazoomblog : Gf Vip Ginevra Lamborghini in lacrime dopo il confessionale su Elettra: ecco perchè - #Ginevra #Lamborghini #lacrime - 361_magazine : Charlie Gnocchi se l'è presa con una vippona al Grande Fratello Vip stanotte per aver fatto uno scherzo allo speake… -