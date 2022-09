Elezioni politiche 2022, in Alto Adige exploit della lista no vax: oltre il 6% dei consensi per Vita (Di lunedì 26 settembre 2022) In Alto Adige exploit della lista Vita di Sara Cunial, vicina al mondo no vax, che si attesta ben oltre il 6%, con un collegio che sfiora addirittura il 9% dei consensi. Una sorpresa se si confronta il dato con l’esito del voto nazionale, dove Vita ha ottenuto appena lo 0,7 percento. Ma il risultato è comunque in linea con le opinioni e le proteste contro il vaccino anti-Covid e il green pass, particolarmente forti nel mondo di lingua tedesca. La Provincia di Bolzano infatti è fanalino di coda in Italia per percentuale di prime e seconde dosi somministrate in rapporto alla popolazione: addirittura un quarto dei residenti in Alto Adige non ha mai ricevuto il vaccino contro il coronavirus. Il programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Indi Sara Cunial, vicina al mondo no vax, che si attesta benil 6%, con un collegio che sfiora addirittura il 9% dei. Una sorpresa se si confronta il dato con l’esito del voto nazionale, doveha ottenuto appena lo 0,7 percento. Ma il risultato è comunque in linea con le opinioni e le proteste contro il vaccino anti-Covid e il green pass, particolarmente forti nel mondo di lingua tedesca. La Provincia di Bolzano infatti è fanalino di coda in Italia per percentuale di prime e seconde dosi somministrate in rapporto alla popolazione: addirittura un quarto dei residenti innon ha mai ricevuto il vaccino contro il coronavirus. Il programma ...

Borse verso un avvio in rosso dopo le elezioni I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta in territorio negativo. Focus sui risultati delle elezioni politiche italiane; le urne hanno decretato la vittoria della coalizione di centrodestra guidata dall'exploit di Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni.

Elezioni 2022: le ultime notizie, Meloni: 'E' il tempo della responsabilità, governeremo per tutti gli italiani'

Elezioni politiche 2022, trionfa il centrodestra, Meloni Premier in pectore FdI primo partito col 26%, con Lega e FI l'alleanza ha il 44% dei consensi. Giorgia Meloni si avvia a essere il primo Capo del Governo donna.

Elezioni Politiche, affluenza definitiva in Italia alle 23 al 63,95%: mai così bassa Alle elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera alle ore 23 ha votato il 63,91% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a oltre 7.904 comuni su 7.904.