Di Maio vola fuori dal Parlamento, finalmente (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Ciao ciao, Luigi Di Maio, il prossimo Parlamento non ti ospiterà più. E noi non possiamo che esprimere soddisfazione a riguardo. Anche perché in noi stessi albergava il timore che questo giorno non sarebbe arrivato tanto presto. Di Maio, il Parlamento, lo guarderà in tv Proprio così. Dopo una campagna elettorale – specialmente nelle ultime settimane – oltre i limiti del ridicolo, Luigi Di Maio ha raccolto ciò che ha seminato: il nulla. Un niente politico, ma anche forse umano, visto che, come molti del suo partito politico d’origine, aveva fatto il suo ingresso nelle stanze che contano con quei proclami di onestà e coerenza i quali, oggi, fanno semplicemente ridere a crepapelle. Dall’antieuropeismo all’europeismo (addirittura prima della formazione del governo gialloverde), ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Ciao ciao, Luigi Di, il prossimonon ti ospiterà più. E noi non possiamo che esprimere soddisfazione a riguardo. Anche perché in noi stessi albergava il timore che questo giorno non sarebbe arrivato tanto presto. Di, il, lo guarderà in tv Proprio così. Dopo una campagna elettorale – specialmente nelle ultime settimane – oltre i limiti del ridicolo, Luigi Diha raccolto ciò che ha seminato: il nulla. Un niente politico, ma anche forse umano, visto che, come molti del suo partito politico d’origine, aveva fatto il suo ingresso nelle stanze che contano con quei proclami di onestà e coerenza i quali, oggi, fanno semplicemente ridere a crepapelle. Dall’antieuropeismo all’europeismo (addirittura prima della formazione del governo gialloverde), ...

LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - HuffPostItalia : Di Maio non vola più. Da ministro degli Esteri a fuori dal Parlamento - AndreaVenanzoni : E vola vola l’Ape (Di) Maio - Princeps____ : RT @IlPrimatoN: L'ex ministro guarderà la politica in televisione. Ed era ora - NardecchiaUgo : @SecolodItalia1 Non vola più l’ape di maio?????????????? -