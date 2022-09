Di Maio: “Non ci sono scuse, abbiamo perso. Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Non ci sono se, ma o scuse da accampare. abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non rieletto. Il ministro degli Esteri uscente perde la sua battaglia nel collegio di Napoli Fuorigrotta ed è fuori dal Parlamento. Ad aggiudicarsi il duello su quel ring popolato di big – correvano anche Mariarosaria Rossi per il centrodestra, Mara Carfagna per Azione – è Sergio Costa, ministro dell’Ambiente nei governi Conte I e II e un tempo vicinissimo a “Luigi” quando l’enfant prodige di Pomigliano d’Arco era anche il capo politico del Movimento. “Il risultato non è stato quello che ci ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) “Non cise, ma oda accampare.. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di, non rieletto. Il ministro degli Esteri uscente perde la sua battaglia nel collegio di Napoli Fuorigrotta ed è fuori dal Parlamento. Ad aggiudicarsi il duello su quel ring popolato di big – correvano anche Mariarosaria Rossi per il centrodestra, Mara Carfagna per Azione – è Sergio Costa, ministro dell’Ambiente nei governiI e II e un tempo vicinissimo a “Luigi” quando l’enfant prodige di Pomigliano d’Arco era anche il capo politico del Movimento. “Il risultato non è stato quello che ci ...

you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - fanpage : ?? Luigi Di Maio non è stato rieletto. Il ministro degli Esteri fuori dal prossimo Parlamento #ElezioniPolitiche - BobbySoloz : RT @davalessi_ct: FIANO BONINO CARFAGNA GELMINI CIRINNÀ COTTARELLI DI MAIO Questi non entreranno nel prossimo parlamento. Per esser… - AntenorePD : RT @Edoenonsolo: Trombati che non vedremo in Parlamento: - Adinolfi - Cunial - De Magistris - Di Maio - Paragone - Pillon - Rizzo - Sgarbi… -