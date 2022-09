Carlsen | Credo che Niemann abbia barato più di quanto ha ammesso

Leggi su agi

(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - "chedi più - e più recentemente - dihapubblicamente. I suoi progressi alla scacchiera sono stati strani e insoliti e, durante la nostra partita alla Sinquefield Cup, ho avuto l'impressione che non fosse abbastanza teso o che non si concentrasse pienamente sul gioco nelle posizioni critiche, mentre mi batteva con i pezzi neri in un modo chesia riuscito a pochi giocatori. Tutto questo ha contribuito a far si' che mi facessi un'idea di quello che è successo". Alla fine il campione del mondo di scacchi, Magnus, ha mantenuto le promesse e ha pubblicato un documento in cui ha raccontato la sua versione dei fatti in seguito al ritiro dalla Sinquefield Cup e alle accuse, velate e mai esplicite, ...