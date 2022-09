Bonus Vetrate 2022: che cos’è, importi, requisiti e come richiederlo (Di lunedì 26 settembre 2022) Bonus Vetrate 2022. Cosa c’è di più bello se non avere la possibilità di godere di una panoramica vista comodamente dal balcone di casa propria? A riguardo arriva una bella notizia per tutti coloro che sono in possesso di un terrazzo. Al via un’apposita agevolazione che consentirà di installare delle finestre trasparenti nelle zone aperte del proprio balcone. Leggi anche: Balconi e verande chiuse con Vetrate mobili: da ora è legale anche senza chiedere permessi cos’è e come funziona il Bonus Vetrate Facente parte del decreto Aiuti bis, il Bonus permette l’installazione agevolata delle Vetrate panoramiche amovibili, le meglio conosciute VePa. Questa tipologia di vetrata ha come fine quello di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022). Cosa c’è di più bello se non avere la possibilità di godere di una panoramica vista comodamente dal balcone di casa propria? A riguardo arriva una bella notizia per tutti coloro che sono in possesso di un terrazzo. Al via un’apposita agevolazione che consentirà di installare delle finestre trasparenti nelle zone aperte del proprio balcone. Leggi anche: Balconi e verande chiuse conmobili: da ora è legale anche senza chiedere permessifunziona ilFacente parte del decreto Aiuti bis, ilpermette l’installazione agevolata dellepanoramiche amovibili, le meglio conosciute VePa. Questa tipologia di vetrata hafine quello di ...

