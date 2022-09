Black Panther | Wakanda Forever | Kevin Feige spiega perché non c' è stato un recast per il ruolo di T' Challa

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente dei Marvel Studios,, hatonon si è scelto di effettuare unper ildi T'in vista delle riprese diha dovuto fare i conti con la tragica assenza di Chadwick Boseman dopo la morte dell'attore ehato i motivi per cui non si è scelto di effettuare un. Il capo dei Marvel Studios, intervida Empire Online, ha parlato la decisione di non trovare un altro interprete per l'iconica parte di ...

L'uscita di: Wakanda Forever si avvicina, e come abbiamo visto Empire Magazine ha dedicato la copertina del nuovo numero ("l'emozionante storia di un film impossibile") al blockbuster dei Marvel ...Mentre restiamo in attesa di nuovi dettagli per: Wakanda Forever , Letitia Wright si è espressa riguardo al lungo viaggio che è stato l'interpretare il suo personaggio. Uno dei tratti più memorabili della sua Shuri si rintraccia ...Intervistato da Empire Magazine, il regista di Black Panther: Wakanda Forever , Ryan Coogler, ha parlato brevemente di Namor il Sub-Mariner, interpretato nell’atteso sequel dall’attore Tenoch Huerta, ...Kevin Feige ha rivelato per quale motivo Chadwick Boseman non è stato sostituito in Black Panther: Wakanda Forever.