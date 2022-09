Oroscopo Ottobre | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Instancabili, non vi fermate mai. Con ritmo regolare, come un diesel procedete per ore, senza mai perdere l’attenzione scrupolosa. Chi vi lavora accanto è fortunato perché sapete organizzarvi e in ogni cosa che fate mettete una quantità speciale di energia. Tutti contano su di voi, ma poi sapete anche essere fragili, teneri, dolcissimi, bisognosi d’affetto. Con Marte che crea cortocircuiti umorali, passionalità viva in amore, ma anche alti e bassi col partner. Cercate di essere più sinceri nei dialoghi e di non sottovalutare silenzi ostili o rimproveri di chi amate. Un sassolino può diventare una valanga se non viene fermato in tempo. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 25, 2022 at 3:26 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not ...