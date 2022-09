Lazio, l’infortunio di Immobile smuove Tare: succederà a gennaio (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo i problemi fisici di Ciro Immobile, la Lazio di Lotito e Tare si sta muovendo in sede di calciomercato. La Lazio nel primo mese di questa stagione ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. I biancocelesti, infatti, hanno regalato ai propri tifosi grandissime prestazioni come quella contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma anche dei brutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo i problemi fisici di Ciro, ladi Lotito esi sta muovendo in sede di calciomercato. Lanel primo mese di questa stagione ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. I biancocelesti, infatti, hanno regalato ai propri tifosi grandissime prestazioni come quella contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma anche dei brutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

