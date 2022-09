Germania e Polonia, servizi per l’e-commerce: eLogy cresce a Berlino e Varsavia (Di domenica 25 settembre 2022) La start up specializzata nei servizi per l’ecommerce eLogy, che nel 2021 ha gestito spedizioni in 12 Paesi del mondo (oltre all’Italia, in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Romania, Stati Uniti, Canada, Australia, Belgio, Olanda e in Lussemburgo), espande la propria presenza europea con l’apertura in ottobre delle nuove sedi a Berlino e Varsavia. Germania e Polonia sono paesi strategici per l’evoluzione dell’ecommerce con ottime performance per i canali di vendita digitali, con una penetrazione attuale di circa il 77% e oltre 65 milioni di consumatori in Germania e 23 milioni in Polonia. La nuova sede che servirà il mercato tedesco e polacco e in futuro altri paesi dell’est Europa, è situata in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) La start up specializzata neiper l’e, che nel 2021 ha gestito spedizioni in 12 Paesi del mondo (oltre all’Italia, in Spagna, Portogallo, Francia,, Romania, Stati Uniti, Canada, Australia, Belgio, Olanda e in Lussemburgo), espande la propria presenza europea con l’apertura in ottobre delle nuove sedi asono paesi strategici per l’evoluzione dell’econ ottime performance per i canali di vendita digitali, con una penetrazione attuale di circa il 77% e oltre 65 milioni di consumatori ine 23 milioni in. La nuova sede che servirà il mercato tedesco e polacco e in futuro altri paesi dell’est Europa, è situata in ...

