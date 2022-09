Elezioni: in Campania affluenza piu’ bassa, forse causa maltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Probabilmente il maltempo ha avuto un riflesso pesante sul voto in Campania nella mattina. Ma pesa forse anche una disaffezione alle urne cominciata tempo fa, che ha visto dal 2018 in poi l’appuntamento con le Elezioni, europee, amminstrative o politiche, partecipato in media appena dal 70% degli aventi diritto. Cosi’, alle 12, i dati del Viminale assegnano alla regione il 12,45% dell’affluenza, dato inferiore di quasi quattro punti a quello del 2018, quando si attesto’ al 16,96%. E’ l’affluenza piu’ bassa registrata in Italia, pochi decimali in meno rispetto alla Calabria e molto al di sotto del 19,23% della media nazionale. A livello provinciale, in coda per le presenze c’e’ la provincia di Napoli con l’11,59%, preceduta da Caserta (11,65%), Avellino ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 settembre 2022) Probabilmente ilha avuto un riflesso pesante sul voto innella mattina. Ma pesaanche una disaffezione alle urne cominciata tempo fa, che ha visto dal 2018 in poi l’appuntamento con le, europee, amminstrative o politiche, partecipato in media appena dal 70% degli aventi diritto. Cosi’, alle 12, i dati del Viminale assegnano alla regione il 12,45% dell’, dato inferiore di quasi quattro punti a quello del 2018, quando si attesto’ al 16,96%. E’ l’registrata in Italia, pochi decimali in meno rispetto alla Calabria e molto al di sotto del 19,23% della media nazionale. A livello provinciale, in coda per le presenze c’e’ la provincia di Napoli con l’11,59%, preceduta da Caserta (11,65%), Avellino ...

