Elezioni 2022 | Roberto al posto di Roberta sulla scheda | candidata protesta

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nellaelettorale c’è un errore proprio sul mio nome, è stato stampatoLoi, nel cartellone affisso nei seggi invece il nome è stato scritto correttamente”. A denunciare il refuso su Facebook èLoi,per la Lega nel listino plurinominale del collegio unico per la Sardegna al Senato allepolitiche. “A fianco del simbolo Lega, troverete scritto quindiLoi, sono sempre io, si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune”. Ladel Carroccio precisa comunque che non bisogna indicare la preferenza, ma solo barrare il simbolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - Mella12597571 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Chiara Ferragni 'andate a votare', Gassmann cita Pertini #ANSA - pianobEPM : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | I dati dell'affluenza. Seggi aperti fino alle 23. Mattarella al seggio a Palermo tra gli applausi, Draghi… -

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha votato a Napoli, città dove è candidato nel plurinominale come capolista del Pd. Speranza si è recato in un seggio del quartiere Soccavo.Sono circa 60 gli interventi effettuati dal Comune di Napoli insieme alla Napoli Servizi nei seggi elettorali nella sola giornata di oggi, domenica 25 settembre, a seguito di segnalazioni dovute ai ...CASTELLI ROMANI (attualità) - Il grosso dei votanti sta arrivando in queste ore ilmamilio.it Sono quasi 51 milioni gli italiani che avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni hann ...(Adnkronos) – “Con la Lega noi andiamo d’accordissimo perché io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo Salvini, che è una brava persona, ma ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non h ...