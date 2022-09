glooit : Covid: 18.797 positivi, 13 le vittime. Tasso al 15,5% leggi su Gloo - News24_it : Covid: 18.797 positivi, 13 le vittime. Tasso al 15,5% - telodogratis : COVID: 18.797 POSITIVI, 13 LE VITTIME. TASSO AL 15,5% - telodogratis : Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre - News24_it : Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre -

Sono 18.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 22.265. Le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri (43). Il tasso è al ...Sono 18.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 settembre 2022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si ...Sono 18.797 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 22.265. Le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri (43). Il ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 18.797 i nuovi casi di Coronavirus e 13 i morti in 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute ...