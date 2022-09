Chris Jericho: “Non mi vergogno di avere 51 anni, continuerò ancora a lottare e a reinventarmi” (Di domenica 25 settembre 2022) Chris Jericho è un vero e proprio veterano nel mondo del wrestling professionistico. Nella sua carriera, ha militato in diverse promotion in tutto il mondo, attraversando più di 30 anni. Il canadese ha debuttato anche per l’AEW nel 2019 ed è stato il primo AEW World Champion in assoluto, trascinando la compagnia per la prima volta. Da allora è rimasto una delle colonne portanti della federazione. Parlando con la rivista GQ, Y2J ha spiegato che a 51 anni va ancora forte e non si vergogna di questo fatto. Le sue parole “Dico sempre che quando perdo un incontro, (la gente pensa) che sia il miglior incontro. Quando vinco un incontro, improvvisamente è il 51enne Jericho che tiene testa ai giovani. E, sapete, non mi dispiace. Ho 51 anni, non me ne ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 25 settembre 2022)è un vero e proprio veterano nel mondo del wrestling professionistico. Nella sua carriera, ha militato in diverse promotion in tutto il mondo, attraversando più di 30. Il canadese ha debuttato anche per l’AEW nel 2019 ed è stato il primo AEW World Champion in assoluto, trascinando la compagnia per la prima volta. Da allora è rimasto una delle colonne portanti della federazione. Parlando con la rivista GQ, Y2J ha spiegato che a 51vaforte e non si vergogna di questo fatto. Le sue parole “Dico sempre che quando perdo un incontro, (la gente pensa) che sia il miglior incontro. Quando vinco un incontro, improvvisamente è il 51enneche tiene testa ai giovani. E, sapete, non mi dispiace. Ho 51, non me ne ...

