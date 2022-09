Calcio, Nations League 2022: niente Ungheria per Ciro Immobile, arriva a Malpensa e poi non parte (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare a Budapest l’Ungheria per un vero e proprio spareggio, con in palio lo spot della Final Four di Nations League che si giocheranno il prossimo giugno. Ma così come con l’Inghilterra, gli azzurro dovranno fare a meno dell’attaccante titolare Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio aveva già saltato la sfida con i britannici a causa di un edema al bicipite femorale sinistro sopraggiunto nella mattinata di venerdì. Il calciatore ha proseguito con il programma di allenamento differenziato, cercando in qualche modo di esserci per la trasferta magiara. Ma, dopo le buone sensazioni della mattina, alla fine il giocatore non si è imbarcato sul volo verso l’Ungheria. Una situazione stravolta nel giro di poche ore. Immobile ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare a Budapest l’per un vero e proprio spareggio, con in palio lo spot della Final Four diche si giocheranno il prossimo giugno. Ma così come con l’Inghilterra, gli azzurro dovranno fare a meno dell’attaccante titolare. Il centravanti della Lazio aveva già saltato la sfida con i britannici a causa di un edema al bicipite femorale sinistro sopraggiunto nella mattinata di venerdì. Il calciatore ha proseguito con il programma di allenamento differenziato, cercando in qualche modo di esserci per la trasferta magiara. Ma, dopo le buone sensazioni della mattina, alla fine il giocatore non si è imbarcato sul volo verso l’. Una situazione stravolta nel giro di poche ore....

