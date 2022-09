Bomba d’acqua in Campania, Napoli e provincia in ginocchio: allagamenti e crolli (Di domenica 25 settembre 2022) La Bomba d’acqua di oggi sulla Campania sta mettendo a dura prova diversi comuni, in particolare tra Napoli e provincia. allagamenti, alberi crollati, strade come fiumi: arrivano segnalazioni da Giugliano, sia in centro che sulla fascia costiera tra Lago Patria, Licola e Varcaturo, Casoria, Afragola, Mugnano, Castel Volturno, Quarto, Marigliano e anche sulle isole del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 settembre 2022) Ladi oggi sullasta mettendo a dura prova diversi comuni, in particolare tra, alberi crollati, strade come fiumi: arrivano segnalazioni da Giugliano, sia in centro che sulla fascia costiera tra Lago Patria, Licola e Varcaturo, Casoria, Afragola, Mugnano, Castel Volturno, Quarto, Marigliano e anche sulle isole del L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

newsdinapoli : Bomba d’acqua a Napoli e provincia, a Pomigliano rischiata tragedia #Cronaca - marperlo1 : Qua proprio una bomba d'acqua ormai da 15 minuti Speriamo bene - mattinodinapoli : Maltempo in Campania, bomba d'acqua su Napoli: collegamenti difficili per Ischia e Procida - CalafatoChiara : @unuomopop Il meteo influirà molto secondo me, soprattutto dopo la strage nelle Marche. In Campania è stata data l'… - 1devilnevercry : Appena tornato dalle urne! Nonostante la bomba d'acqua ho deciso di andare! Solo che ho scoperto che… -