Amici 2022, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 settembre (Di domenica 25 settembre 2022) Amici 2022 serale eliminati – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 25 settembre 2022 alle ore 14 su Canale 5? oggi non dovrebbero esserci state eliminazioni. Questi i voti delle esibizioni. Partiamo dai cantanti: Cricca e Federica (voto 9), Niveo (voto 8.5), Piccolo G (voto 8), Wax e Andre (voto 7). Per i ballerini, invece: Samu (voto 9.5), Gianmarco (voto 8), Mattia (voto 7.5), Maddalena (voto 6.5), Rita (voto 6). Gli ultimi delle rispettive categorie erano a rischio eliminazione. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori. NDG – Lorella Cuccarini Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini Wax – Arisa Piccolo ...

