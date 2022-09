Superbike oggi | GP Catalogna 2022 | orari superpole e gara-1 | programma | tv | streaming TV8 e Sky

(Di sabato 24 settembre 2022) La volata per il titolo sta entrando nella fase cruciale e quest’vengono assegnati i primi 25 punti del weekend al Montmelò, sede del Gran Premio dellavalevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale. Ilodierno prevede infatti lae a seguire-1, con i tre pretendenti all’iride Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea a confronto sul giro secco e poi nel corpo a corpo. Lo spagnolo della Ducati vuole difendere la leadership del campionato, potendo contare su un margine di 30 punti sul turco della Yamaha e di 47 sul nord irlandese della Kawasaki. La-1 dellaal Montmelò verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ...

SarettaMandis86 : RT @LauraLuthien86: Oggi sul circuito di Hockenheimring é avvenuto un gravissimo incidente (durante le prove libere 2 dell'IDM Superbike,ma… - Roberta07love : RT @LauraLuthien86: Oggi sul circuito di Hockenheimring é avvenuto un gravissimo incidente (durante le prove libere 2 dell'IDM Superbike,ma… - LauraLuthien86 : Oggi sul circuito di Hockenheimring é avvenuto un gravissimo incidente (durante le prove libere 2 dell'IDM Superbik… - gponedotcom : Johnny e Alvaro si ritroveranno nuovamente di fronte quest’oggi al Montmelò, nel frattempo ecco un nuovo video di q… -

la prima cosa da fare era capire le gomme - apre Rea - dato che l'anno scorso il calo è stato draI piloti, dopo aver raccoltoindicazioni dai giri in pista, saranno protagonisti nella giornata di domani sul circuito del Montmelò per FP3 e, soprattutto, Superpole e Gara - 1 , con importanti punti in palio in ottica ...Lecuona non si migliora ma mantiene la prima posizione davanti a Rinaldi, Razgatlioglu, Bautista e Rea. Bassani abbassa il suo best lap e sale al nono posto. Per… Leggi ...Il manifestante è entrato in campo durante il match tra Tsitsipas e Schwartzman. Clima di tensione in Superbike dopo la polemica innescata dall'incidente tra Jonathan Rea e Alvaro Bautista nel round d ...