Stanno per sparire le password?

AGI - Le password, sono l'incubo della nostra memoria. "Negli ultimi anni, c'è stato un allarmante aumento del numero di password che una persona deve ricordare", osserva il Paìs. Un recente rapporto dice, per esempio, che i dipendenti delle piccole e medie imprese ne utilizzano fino a 85 mentre quelli delle grandi aziende, in media, circa 25. Ora la domanda che ci si pone è: ma le password come le conosciamo oggi scompariranno davvero prima o poi? L'interrogativo non è peregrino perché si sa che giganti della tecnologia come Apple e Google Stanno cercando di sviluppare soluzioni "in modo che gli utenti non debbano memorizzare tutte queste credenziali e assicurarsi che siano al sicuro", scrive il quotidiano madrileno. Per esempio Apple, con il suo nuovo sistema operativo per iPhone ha avviato una sostituzione delle ...

