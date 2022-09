Scuola, gli studenti “invisibili”: da Nord a Sud 82mila bocciati perché assenti. Ma nessuno li ha cercati (Di sabato 24 settembre 2022) Non sono dispersi. Anzi. Per le scuole il loro nome e cognome è sul registro ma accanto c’è spesso la sigla “A” di assente. Sono gli invisibili: circa 82mila alunni alunni delle superiori che a giugno dello scorso anno sono stati bocciati per il numero di assenze. Per lo Stato sono tecnicamente “studenti non scrutinati per mancata validità dell’anno scolastico” ovvero hanno registrato “presenze inferiori ai tre quarti dell’orario annuale Dpr 122/09 articolo 14”. Ragazzi tra i 14 e i 17 anni che non hanno più messo piede in classe ma nessuno li ha cercati. A rilanciare questo dato nei giorni scorsi, alla presentazione del rapporto sulla sicurezza a Scuola elaborato da “Cittadinanzattiva” è stato il presidente della fondazione “Con i bambini”, Marco Rossi Doria già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Non sono dispersi. Anzi. Per le scuole il loro nome e cognome è sul registro ma accanto c’è spesso la sigla “A” di assente. Sono gli: circaalunni alunni delle superiori che a giugno dello scorso anno sono statiper il numero di assenze. Per lo Stato sono tecnicamente “non scrutinati per mancata validità dell’anno scolastico” ovvero hanno registrato “presenze inferiori ai tre quarti dell’orario annuale Dpr 122/09 articolo 14”. Ragazzi tra i 14 e i 17 anni che non hanno più messo piede in classe mali ha. A rilanciare questo dato nei giorni scorsi, alla presentazione del rapporto sulla sicurezza aelaborato da “Cittadinanzattiva” è stato il presidente della fondazione “Con i bambini”, Marco Rossi Doria già ...

Corriere : Can Yaman: a scuola ero un secchione. Poi ho fatto l’avvocato, ma non ero bravo a farmi gli affari degli altri - Mov5Stelle : Si ricordano dell'importanza della scuola solo in campagna elettorale dopo aver portato l'Italia a essere tra gli u… - AIRC_it : È da poco ricominciata la scuola e di conseguenza anche gli spuntini di metà mattina, importantissimi per mantenere… - milapersiste : RT @PMO_W: Non ci sono i soldi per il RDC Non ci sono i soldi per la Sanità Non ci sono i soldi per la scuola Però ci sono 200 milioni reg… - damorantonio : RT @serebellardinel: Manifestanti per il clima hanno affisso alla Mole Antonelliana cartelli raffiguranti studenti morti durante #Alternanz… -