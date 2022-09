Salernitana, Dia: «Ho scelto Salerno per giocare con continuità. Qui emozioni forti» (Di sabato 24 settembre 2022) Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Gol? Emozione fortissima quello segnato alla Sampdoria. Un po’ meno l’esultanza. Ho messo la palla in rete e ho visto il muro di tifosi venirmi incontro ad abbracciarmi ma poi ho visto la bandierina. Champions? L’anno scorso era la prima volta, ma quel che mi interessa è stare in campo. Mercato? Al Villarreal ho iniziato a giocare ma poi dopo la coppa D’Africa ho visto poco il campo e ho deciso di cambiare. Qui a Salerno ritroverò il ritmo partita e questo per me rappresenta la possibilità di fare un passo avanti nella carriera». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Boulaye Dia, attaccante della, si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport Boulaye Dia, attaccante della, si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Gol? Emozionessima quello segnato alla Sampdoria. Un po’ meno l’esultanza. Ho messo la palla in rete e ho visto il muro di tifosi venirmi incontro ad abbracciarmi ma poi ho visto la bandierina. Champions? L’anno scorso era la prima volta, ma quel che mi interessa è stare in campo. Mercato? Al Villarreal ho iniziato ama poi dopo la coppa D’Africa ho visto poco il campo e ho deciso di cambiare. Qui aritroverò il ritmo partita e questo per me rappresenta la possibilità di fare un passo avanti nella carriera». L'articolo proviene da Calcio ...

GoalItalia : 'A 12 anni ricevo un invito dal Saint-Etienne per un provino: non sono mai arrivato a destinazione' ? Il no del Li… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #BoulayeDia illumina i granata: '#Salernitana, sarò la tua luce' #Sportweek - sportli26181512 : Boulaye Dia illumina i granata: 'Salernitana, sarò la tua luce': Boulaye Dia illumina i granata: 'Salernitana, sarò… - Gazzetta_it : #BoulayeDia illumina i granata: '#Salernitana, sarò la tua luce' #Sportweek - TuttoSalerno : Il colpo 'europeo' della Salernitana: Boulaye Dia dal Villareal -