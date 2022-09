Quasi il 70% dei giovani non crede che l’attuale classe politica si farà carico dei temi a loro cari (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA – In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, l’UNICEF Italia ha lanciato un sondaggio indicativo rivolto ai giovani sulla piattaforma digitale indipendente U-Report Italia, sui temi che vorrebbero venissero trattati come priorità nel corso della prossima Legislatura. Il sondaggio è collegato al documento di proposte “LE COSE DA FARE: Agenda 2022-2027 per l’Infanzia e l’Adolescenza”, lanciato alcuni giorni fa dall’UNICEF Italia e sottoposto a tutti i partiti candidati per mettere al centro della prossima Legislatura i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Partendo dalle proprie priorità globali di advocacy, l’UNICEF ha individuato una serie di proposte in quattro ambiti di intervento: cambiamento climatico; non discriminazione; educazione di qualità; salute mentale e benessere psicosociale. Ecco i risultati del sondaggio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA – In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, l’UNICEF Italia ha lanciato un sondaggio indicativo rivolto aisulla piattaforma digitale indipendente U-Report Italia, suiche vorrebbero venissero trattati come priorità nel corso della prossima Legislatura. Il sondaggio è collegato al documento di proposte “LE COSE DA FARE: Agenda 2022-2027 per l’Infanzia e l’Adolescenza”, lanciato alcuni giorni fa dall’UNICEF Italia e sottoposto a tutti i partiti candidati per mettere al centro della prossima Legislatura i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Partendo dalle proprie priorità globali di advocacy, l’UNICEF ha individuato una serie di proposte in quattro ambiti di intervento: cambiamento climatico; non discriminazione; educazione di qualità; salute mentale e benessere psicosociale. Ecco i risultati del sondaggio ...

