Pujols nella leggenda | 700 fuoricampo come Bonds | Aaron e Ruth

Albert Pujols nella storia del baseball: anzi nell'esclusivo club dei 700. Lo slugger dei St. Louis Cardinals, 42 anni, venerdì notte nell'11 - 0 a Los Angeles contro i Dodgers ha realizzato il 700° fuoricampo come Bonds, Aaron e Ruth

