Prova in linea di ciclismo, Persico è bronzo mondiale: “Ripagata dei sacrifici” (Di sabato 24 settembre 2022) Silvia Persico regala all’Italia la medaglia di bronzo nella Prova in linea del Campionato mondiale di ciclismo su strada, in corso di svolgimento a Wollongong (Australia). L’azzurra classe 1997 sale sul terzo gradino del podio, battuta nella volata del gruppo inseguitore dalla belga Lotte Kopecky, medaglia d’argento. Il titolo va all’olandese Annemiek Van Vleuten, che stacca la concorrenza nell’ultimo chilometro nonostante un gomito rotto e va a prendersi un altro successo stagionale dopo quelli di Giro, Tour e Vuelta. “È stata una corsa dura – commenta Persico subito dopo l’arrivo -. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) Silviaregala all’Italia la medaglia dinellaindel Campionatodisu strada, in corso di svolgimento a Wollongong (Australia). L’azzurra classe 1997 sale sul terzo gradino del podio, battuta nella volata del gruppo inseguitore dalla belga Lotte Kopecky, medaglia d’argento. Il titolo va all’olandese Annemiek Van Vleuten, che stacca la concorrenza nell’ultimo chilometro nonostante un gomito rotto e va a prendersi un altro successo stagionale dopo quelli di Giro, Tour e Vuelta. “È stata una corsa dura – commentasubito dopo l’arrivo -. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, ...

