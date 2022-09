“Non è al meglio”: l’azzurro costretto al forfait con la sua Nazionale (Di sabato 24 settembre 2022) In serata è intervenuto sul suo canale social di Twitter il giornalista Shpend Thaçi sulla situazione del kosovaro Amir Rrahmani che era stato convocato con la Nazionale ed era partito con la squadra verso Belfast, nonostante fossero da valutare le condizioni fisiche. Il difensore del Napoli, infatti, aveva accusato un problema fisico durante il match contro il Milan, al Meazza. Il Napoli, però, ha da subito escluso la pericolosità del fastidio, ammettendo in un comunicato ufficiale che: “le sue condizioni non destano preoccupazioni”. FOTO GETTY – Rrahmani in Nazionale Ecco quanto evidenziato dalle parole del giornalista: “Amir Rrahmani non è ancora al meglio, però non c’è nulla da preoccuparsi per le sue cond. fisiche. Domani non giocherà titolare. Filtra ottimismo che giocherà contro il Cipro. Celina dal primo minuto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) In serata è intervenuto sul suo canale social di Twitter il giornalista Shpend Thaçi sulla situazione del kosovaro Amir Rrahmani che era stato convocato con laed era partito con la squadra verso Belfast, nonostante fossero da valutare le condizioni fisiche. Il difensore del Napoli, infatti, aveva accusato un problema fisico durante il match contro il Milan, al Meazza. Il Napoli, però, ha da subito escluso la pericolosità del fastidio, ammettendo in un comunicato ufficiale che: “le sue condizioni non destano preoccupazioni”. FOTO GETTY – Rrahmani inEcco quanto evidenziato dalle parole del giornalista: “Amir Rrahmani non è ancora al, però non c’è nulla da preoccuparsi per le sue cond. fisiche. Domani non giocherà titolare. Filtra ottimismo che giocherà contro il Cipro. Celina dal primo minuto ...

