MotoGP, Marc Marquez: "Pole position molto importante! La gara domani sull'asciutto sarà diversa" (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle condizioni difficili riesce sempre a dare il meglio, questa volta non solo da un punto di vista fisico, ma in queste qualifiche da poco concluse del Gran Premio del Giappone 2022 di MotoGP anche da un punto meteorologico; nonostante la pioggia, Marc Marquez ha conquistato la Pole position grazie al miglior giro del Q2 chiuso in 1:55.214. Traiettorie impeccabili, guida cauta (per quanto questo aggettivo possa riferirsi al Motomondiale, naturalmente) ma attenta, precisa; di per sé una Pole position ha un suo valore, in questo caso lo ha ancora di più visto il pilota in questione, al rientro dopo un altro intervento chirurgico al braccio. Insomma, ancora una volta Marquez ha sfoggiato tutte le sue qualità.

