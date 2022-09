Meteo | l’Italia piomba nel ‘gelo’ | temperature in picchiata | nubifragi ed “eventi estremi” Le zone colpite

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 settembre 2022)Italia, temporali in arrivo per questo fine settimana. L’autunno è ufficialmente iniziato e le ore di luce cominciano ad accorciarsi. Con l’addio alla stagione estiva, anche le condizionidiventano instabili, con un rischio pioggia sempre in agguato. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni. Temporali in arrivo per il fine settimana. Secondo quanto riferito dagli espertiil fine settimana vedrà i cieli colmi di nuvole di piogge. Rischio temporali previsti soprattutto verso il settore occidentale della Penisola, dalla Liguria di Levante verso Toscana, Lazio e Campania. Leggi anche: Lutto per la morte dell’attrice. Il ruolo da cattiva, il successo e i premi: oggi l’addio Temporali in arrivo per il fine settimana. Le previsioniPiogge e fenomeni temporaleschi sembrano voler chiudere ...