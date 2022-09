Irlanda del Nord-Kosovo, c’è la decisione su Rrahmani: le formazioni ufficiali (Di sabato 24 settembre 2022) È il momento delle Nazionali: in queste due settimane di sosta dei campionati, le varie compagini si stanno sfidando nelle gare di Nations League e amichevoli. Per molti commissari tecnici, queste gare sono viste più come dei test per provare le squadre a due mesi dall’inizio del Mondiale in Qatar. Per il Napoli, sono ben 14 i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin (Italia), Rrahmani (Kosovo), Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Mario Rui (Portogallo), Ostigard (Norvegia), Lobotka (Slovacchia), Zielinski (Polonia), Elmas (Macedonia del Nord), Lozano (Messico) e Kvaratskhelia (Georgia). Come in ogni sosta che si rispetti, le varie società devono fare i conti con qualche infortunio di troppo. Nel Napoli, l’attaccante Matteo Politano è subito rientrato dal ritiro con l’Italia per ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) È il momento delle Nazionali: in queste due settimane di sosta dei campionati, le varie compagini si stanno sfidando nelle gare di Nations League e amichevoli. Per molti commissari tecnici, queste gare sono viste più come dei test per provare le squadre a due mesi dall’inizio del Mondiale in Qatar. Per il Napoli, sono ben 14 i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin (Italia),), Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Mario Rui (Portogallo), Ostigard (Norvegia), Lobotka (Slovacchia), Zielinski (Polonia), Elmas (Macedonia del), Lozano (Messico) e Kvaratskhelia (Georgia). Come in ogni sosta che si rispetti, le varie società devono fare i conti con qualche infortunio di troppo. Nel Napoli, l’attaccante Matteo Politano è subito rientrato dal ritiro con l’Italia per ...

