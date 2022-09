“Guardate | è uscito fuori” Elenoire Ferruzzi | incidente a luci rosse al GF Vip Stop alla diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 settembre 2022)è certamente la concorrente che più di tutte sta facendo discutere al GF Vip 7. In questi giorni si è arrabbiata non poco perché, a suo dire, Luca Salatino si è comportato male nei suoi confronti prima illudendola che potesse nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia per poi tirarsi indietro. Ma l’ex Uomini e Donne ha smentito sin da subito categoricamente, confermando il suo amore per la fidanzata Soraia. E oraha fatto parlare di sé perché il suo seno èall’improvviso. Ebbene sì, avete capito proprio bene. C’è pure un video a testimoniare cheal GF Vip 7 ha fatto vedere inavvertitamente il suo seno. Intanto, lei si è avvicinata a Daniele Dal Moro. I due a un certo punto della serata si sono ritrovati a ...