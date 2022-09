Gf Vip 7 | due vipponi pensano al ritiro | “È una tortura”

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 settembre 2022) La nuova edizione del Gf Vip ha preso il via qualche giorno fa ma già si respira la voglia di tornare alla propria quotidianità. Ieri Luca Salatino e Sara Manfuso hanno manifestato la propria insofferenza, minacciando di abbandonare il gioco. Come riportato da Biccy.it, Luca ha confessato di sentire la mancanza della fidanzata Soraia Ceruti, trovando pieno appoggio e comprensione in Sara. “Qua dentro è come una, una violenza, ti capisco”, ha detto la ragazza. L’ex tronista ha poi ribattuto: Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto ...