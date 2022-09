Chi sono stati i premier più veloci a formare un governo (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Fatte le elezioni, c'è da fare il governo. Lo sanno bene il presidente della Repubblica e i partiti, chiamati a questo impegno che è stato raramente un gioco da ragazzi, più spesso un cubo di Rubik. Se tutti guardano con timore all'ultimo esempio in ordine di tempo, quegli 89 giorni necessari alla nascita del governo Conte nel 2018, è anche vero che tutti sperano invece di emulare Silvio Berlusconi che nel 2008 passò in 24 giorni dalle urne a palazzo Chigi e si accontenterebbero anche dei 27 giorni impiegati da Romano Prodi nel 2006 per diventare premier. Quest'anno, l'elemento tempo sarà determinante: c'è la legge di bilancio da fare di corsa per poterla presentare alla commissione europea entro il 15 ottobre. E al di là dei sondaggi c'è anche una grande incognita: l'incrocio decisamente inedito tra il taglio dei parlamentari e il Rosatellum. Ma per capire ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Fatte le elezioni, c'è da fare il governo. Lo sanno bene il presidente della Repubblica e i partiti, chiamati a questo impegno che è stato raramente un gioco da ragazzi, più spesso un cubo di Rubik. Se tutti guardano con timore all'ultimo esempio in ordine di tempo, quegli 89 giorni necessari alla nascita del governo Conte nel 2018, è anche vero che tutti sperano invece di emulare Silvio Berlusconi che nel 2008 passò in 24 giorni dalle urne a palazzo Chigi e si accontenterebbero anche dei 27 giorni impiegati da Romano Prodi nel 2006 per diventare. Quest'anno, l'elemento tempo sarà determinante: c'è la legge di bilancio da fare di corsa per poterla presentare alla commissione europea entro il 15 ottobre. E al di là dei sondaggi c'è anche una grande incognita: l'incrocio decisamente inedito tra il taglio dei parlamentari e il Rosatellum. Ma per capire ...

