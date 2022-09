Challenger Genova, Maltempo: rinviate a domani le semifinali di singolo e la finale di doppio (Di sabato 24 settembre 2022) Non è stato possibile scendere in campo quest’oggi all‘Aon Open Challenger, torneo di tennis disputato attualmente a Genova. Il Maltempo che ha colpito oggi la Liguria infatti, ha causato uno stop: è stato così rinviato a domani mattina il programma che prevedeva le due semifinali di singolare, e la finale di doppio tra Dustin Brown e Andrea Vavassori e Roman Jebavy e Adam Pavlasek. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Non è stato possibile scendere in campo quest’oggi all‘Aon Open, torneo di tennis disputato attualmente a. Ilche ha colpito oggi la Liguria infatti, ha causato uno stop: è stato così rinviato amattina il programma che prevedeva le duedi singolare, e laditra Dustin Brown e Andrea Vavassori e Roman Jebavy e Adam Pavlasek. SportFace.

