Calcio, media inglesi contro Southgate: “Lascia fuori talenti” (Di sabato 24 settembre 2022) Pioggia di critiche sulla guida tecnica dell’Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la sconfitta della propria nazionale contro l’Italia per 1-0 costata la retrocessione nella lega B della Nations League. Quinta partita di fila per i Tre Leoni, peggior striscia di risultati dal 1992, non un buon segnale in vista del Mondiale in Qatar. Sono ormai 450 i minuti senza realizzare un gol su azione per una nazionale sterile dal punto di vista offensivo. I media inglesi si scagliano contro l’allenatore britannico. La Bbc ha parlato di “critiche inevitabili” per “l’imbarazzante” ko con un ct che non sembra abbia un’idea precisa di undici titolare. “World of pain” ha titolato il Sun, che lamenta l’eccessiva prudenza del coach e la scarsa forma di troppi giocatori offensivi che non danno manforte a Harry Kane. Si è ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Pioggia di critiche sulla guida tecnica dell’Inghilterra, Gareth, dopo la sconfitta della propria nazionalel’Italia per 1-0 costata la retrocessione nella lega B della Nations League. Quinta partita di fila per i Tre Leoni, peggior striscia di risultati dal 1992, non un buon segnale in vista del Mondiale in Qatar. Sono ormai 450 i minuti senza realizzare un gol su azione per una nazionale sterile dal punto di vista offensivo. Isi scaglianol’allenatore britannico. La Bbc ha parlato di “critiche inevitabili” per “l’imbarazzante” ko con un ct che non sembra abbia un’idea precisa di undici titolare. “World of pain” ha titolato il Sun, che lamenta l’eccessiva prudenza del coach e la scarsa forma di troppi giocatori offensivi che non danno manforte a Harry Kane. Si è ...

ansacalciosport : Mondiali: Collina, arbitri non incontreranno i media dopo gara. Ci saranno tre arbitri donne: 'Sensibilità aldilà d… - sportface2016 : #Southgate nella bufera in #Inghilterra: 'Lascia fuori i talenti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - Collina: 'Gli arbitri non incontreranno i media dopo la gara' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Collina: 'Gli arbitri non incontreranno i media dopo la gara' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Collina: 'Gli arbitri non incontreranno i media dopo la gara' -