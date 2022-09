Allegri è accontentato: un'altra firma in arrivo (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un primo incontro con l'entourage del terzino brasiliano per il rinnovo fino al 2025. La firma è ormai una formalità: il giocatore è ... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un primo incontro con l'entourage del terzino brasiliano per il rinnovo fino al 2025. Laè ormai una formalità: il giocatore è ...

JuveNelCuore88 : RT @fattoputiniano: Se riesce anche a ottenere la testa di Nedved, dopo essere stato accontentato in lungo e in largo sul mercato, possiamo… - manuhellt : RT @fattoputiniano: Se riesce anche a ottenere la testa di Nedved, dopo essere stato accontentato in lungo e in largo sul mercato, possiamo… - robinazeta : @deatoffees @juvemyheart in Europa (lo abbiamo visto con l'Inter), forse se avessero accontentato Allegri non avrem… - FabioCapellone : RT @fattoputiniano: Se riesce anche a ottenere la testa di Nedved, dopo essere stato accontentato in lungo e in largo sul mercato, possiamo… - Alehafattoboom : RT @fattoputiniano: Se riesce anche a ottenere la testa di Nedved, dopo essere stato accontentato in lungo e in largo sul mercato, possiamo… -