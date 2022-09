Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: lui prima smentisce la crisi, poi cancella tutto (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo tanti rumors arriva la conferma ufficiale: Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Ad annunciarlo nella notte tra giovedì e venerdì è stata proprio lei con un comunicato ufficiale social in cui ha sottolineato quanto ci tenesse a farlo sapere personalmente e parlando di “momento doloroso”. Wanda Nara e Mauro Icardi si separano Dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo tanti rumors arriva la conferma ufficiale:si. Ad annunciarlo nella notte tra giovedì e venerdì è stata proprio lei con un comunicato ufficiale social in cui ha sottolineato quanto ci tenesse a farlo sapere personalmente e parlando di “momento doloroso”.siDopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - GoalItalia : Icardi e Wanda Nara si separano, l'annuncio ufficiale della showgirl sul proprio profilo Instagram: 'Un momento dol… - EresMar_ : Wanda Nara e Icardi hanno rotto i coglioni con l'ennesimo comunicato sulla separazione. In primis nun ce ne fotte e… - dafuqPLL : Fino ad oggi pensavo che wanna marchi fosse Wanda nara e ignoravo la persona di wanna marchi -