Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022)DEL 23 SETTEMBREORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE IN LENTA RIPRESA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO PERMANE PERÒ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E L’A24. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO. INFINE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI ...