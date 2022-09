Università di Genova: Concorso per 1 Tecnico Esperto (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Università di Genova ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Tecnico Esperto in Attività proprie del Laboratorio di Microscopia Elettronica, area tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di un anno. Bando di Concorso E' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 23 settembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comein Attività proprie del Laboratorio di Microscopia Elettronica, area tecnica,-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di un anno. Bando diE' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,-scientifica ed elaborazione ...

sharpernight : RT @Festivalscienza: Cos'è e cosa significa #PassioneScienzaDay? Lo abbiamo chiesto a Davide Peddis (Università di Genova) in occasione de… - Festivalscienza : Cos'è e cosa significa #PassioneScienzaDay? Lo abbiamo chiesto a Davide Peddis (Università di Genova) in occasione… - savonanews : Andora: riqualificazione di Borgo Castello, si della giunta all'accordo quadro fra comune e Università di Genova - Dorian221190 : RT @squaloviolino: Avvertita molto nettamente una scossa di #terremoto a #Genova dal piano terra dell'Università (zona NON sismica) - Dorian221190 : RT @BabboleoNews: TERREMOTO A GENOVA Avvertita una forte scossa di #terremoto a #Genova di magnitudo 4.2. L'epicentro è tra #Bargagli e #T… -