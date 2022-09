Ultime Notizie – De Luca e il comizio di centrodestra | “Metà psichedelico | metà sagra burina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Ieri in questa piazza c’è stato un evento strano,”. Vincenzo Deshow dal palco della manifestazione del Pd a piazza del Popolo. “C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane; un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione, con un giglio in mano, una immagine incantevole. Ma è bastato che cominciasse a parlare perché l’incanto svanisse e apparisse ‘a sora Cecioni, ‘a sora Gina”, ha detto il governatore della Campania. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione