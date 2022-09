Ruud-Sock in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Laver Cup 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Caspere Jacksi affronteranno nel primo incontro di singolare del day 1 dellaCup. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo. Il norvegese partirà con i favori del pronostico. Agli US Open, oltre al raggiungimento della finale, è diventato il nuovo numero due delle classifiche mondiali. Lo statunitense, ex top ten, al momento si trova non di molto fuori dai primi cento giocatori del mondo dopo un ultimo periodo denso di problemi fisici e tecnici. Quest’anno ha cercato di rilanciarsi giocando molte partite sul circuito Challenger. Il suo miglior risultato, però, è nettamente il terzo turno raggiunto allo scorso Wimbledon dopo essere partito dalle qualificazioni. L’americano dovrà cercare di puntare sulla velocità della superficie contro un avversario che predilige i manti più lenti. Il Team ...