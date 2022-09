Provincia di Lecco: Concorso per 6 Agenti di Polizia Locale (Di venerdì 23 settembre 2022) La Provincia di Lecco ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 6 Figure Professionali come Agente di Polizia Locale, categoria C1, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 6 Posti 4 sono riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di sei Agenti di Polizia Locale, categoria C1, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 6 Figure Professionali come Agente di, categoria C1, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 6 Posti 4 sono riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indetta selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di seidi, categoria C1, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ...

