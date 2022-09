Corriere : Ue, arrivano le nuove sanzioni contro Mosca: c’è anche il tetto al prezzo del petrolio - ilfoglio_it : Secondo la Iea, il blocco dell'Europa all'import di greggio farà crollare la produzione russa del 17% (-1,9 milioni… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Gianl1974: ???? Bloomberg: l'UE vuole concordare un tetto massimo di prezzo per il petrolio russo entro poche settimane - fisco24_info : Petrolio: prezzo Wti in calo a 83,37 dollari: Brent passa di mano a 90,31 dollari - MaryDeBe72 : RT @Gianl1974: ???? Bloomberg: l'UE vuole concordare un tetto massimo di prezzo per il petrolio russo entro poche settimane -

delin calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 83,37 dollari con un calo dello 0,14%. Il Brent con consegna a ...Inoltre, l'aumento delle forniture russe di gas eè vantaggioso per Pechino perché sono i cinesi a fare il'. Insomma, durerà ancora a lungo. 'La guerra non sta andando bene né per gli ...Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 83,37 dollari con un calo dello 0,14%. (ANSA) ...Investing.com - I futures del Gas Naturale sono in ribasso durante la sessione U.S.A. di Giovedì.Nel New York Mercantile Exchange, I futures del Gas Naturale per Ottobre ...